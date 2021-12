PSG, Pochettino: “Verratti è uno dei più forti che abbia mai allenato”

L'allenatore parigino ha esaltato le qualità del centrocampista della Nazionale italiana

Marco Verratti è uno dei pilastri del PSG da ormai tanti anni. Arrivato nel 2012 a Parigi, il centrocampista ha vissuto a pieno la sua avventura in Francia, nonostante non abbia mai giocato in Serie A, visto il salto diretto dalla Serie B, col Pescara, alla Ligue 1. Mauricio Pochettino ha esaltato le caratteristiche dell'abruzzese nella conferenza stampa prima della partita contro il Lens, definendolo uno dei giocatori più forti mai allenati: