Psg, Sergio Ramos: “Mi piacciono le sfide ma se segno al Real non esulto”

Sergio Ramos parla della sua decisione di trasferirsi al PSG.

L'ex difensore del Real Madrid oggi ha rilasciato le sue prime dichiarazioni alla stampa spagnola da nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. Il calciatore spagnolo non vede l'ora di provare questa nuova e intrigante sfida: "Ho preso la decisione di venire al PSG, una squadra con un progetto che è una realtà. Mi piacciono le sfide, continuo a mantenere quella motivazione di continuare a vincere. Vengo in una squadra ideale, quella in cui volevo essere".