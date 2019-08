Psg, Thiago Silva: “Qui fino al termine della carriera come Maldini al Milan. Su Neymar…”

“Voglio giocare fino a 40 anni”, parola di Thiago Silva. Il capitano del Paris Saint-Germain ha parlato del proprio futuro ai microfoni di RMC Sport in Francia. Il brasiliano, su cui si è espresso recentemente anche il tecnico Tuchel, vuole continuare a giocare e terminare la carriera nel club parigino.

CARRIERA – “Voglio terminare qui la carriera ma dipenderà da come andrà questa stagione. Per me è importante avere una buona stagione e prolungare il mio contratto. Nella mia testa voglio fare come Maldini al Milan e giocare fino a 40 anni”, ha detto Thiago Silva che poi si è espresso anche sulla vicenda di mercato che riguarda il compagno di squadra Neymar: “Voglio che resti con noi, è un giocatore indispensabile per ogni squadra. Non so esattamente cosa stia accadendo ma è un problema tra il club e il giocatore. Sto aspettando che finisca la finestra di mercato perché non sopporto più questa situazione”.