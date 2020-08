Psg toglie Cavani dalla foto dei 50 anni del club e l’uruguaiano non ci sta: “E’ scioccante”

L’attaccante uruguaiano, Edinson Cavani dopo il mancato prolungamento del contratto con Il Psg ha sposato il progetto Benfica. Una decisione indubbiamente difficile da digerire per il club della capitale francese che non ha potuto far giocare l’ex Napoli in Champions League. Il Psg ha tolto Cavani dalla foto dei 50 anni del club che illustra i più grandi giocatori della formazione parigina. L’attaccante uruguaiano non l’ha presa bene questa decisione. “È stato un ottimo palcoscenico e sono stati sette anni incredibili al Psg. Non essere stato messo nella foto? Fa parte della vita. È scioccante, ma queste sono cose che accadono”. Edison Cavani ha detto addio al Psg dopo sette stagioni, 200 gol e tante incomprensioni. Inclusa l’ultima, per un rinnovo negato che lo ha deluso, privandolo pure della cerimonia d’addio. Ma delusi sono anche i tifosi e soprattutto i compagni di squadra, visto che in ballo c’erano ancora due finali di coppe nazionali e la Champions da disputare. Eloquente un messaggio di Mbappé che via social lo ha criticato Cavani.