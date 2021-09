Qatar 2022, risultati, marcatori e classifiche delle partite di oggi

Da segnalare il clamoroso tonfo della Spagna in Svezia

L'Italia non riesce a battere la Bulgaria (1-1) ma per le nazionali europee il risultato più sorprendente è il ko della Spagna in Svezia. L'l'Inghilterra fa un sol boccone dell'Ungheria vincendo 4-0. Quattro gol anche per la Polonia nella sfida all'Albania. Il Belgio vince in Estonia 5-2 con doppietta di Lukaku. La Germania s'impone 2-0 in trasferta sul Liechtenstein. Bene anche Andorra, Repubblica Ceca e Romania