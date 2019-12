Rabbia Trapani, Giuliano: “Ennesimo scippo degli arbitri”. Castori: “Perugia senza i rigori nessun gol fino a Capodanno…”

Due rigori e una espulsione hanno oggi costretto il Trapani a dividersi la posta in palio con il Perugia al Provinciale. La direzione di gara dell’arbitro Valerio Marini non è piaciuta al tecnico Castori, ai giocatori ma soprattutto ai dirigenti della squadra siciliana. Molto arrabbiato il presidente Petroni che non ha voluto aprire bocca lasciando il microfono al consigliere di amministrazione Paolo Giuliano che ha detto la sua a Itasportpress: “Non è la prima volta che subiamo torti arbitrali in questa stagione, ma ancora di più nelle ultime due giornate. A Pescara ci è stato annullato un gol validissimo e poi oggi il rigore del 2-2 umbro è assolutamente inventato, si tratta di un gravissimo errore dell’arbitro visto che il tocco è di spalla e non di mano ma comunque sia del tutto involontario. Il Perugia non avrebbe mai pareggiato senza le sviste arbitrali. Abbiamo stima degli arbitri e di tutti i dirigenti che compongono il sistema calcio italiano, però nelle ultime due partite si sono viste cose pazzesche. Sembra ci siamo accanimento contro di noi. E pensare che la società sta facendo sforzi enormi per sistemare i conti ma poi arriva un tale Marini della sezione di Roma a compromettere una intera stagione. Chi ci risarcisce adesso? E’ davvero inaccettabile tutto questo”.

Anche il tecnico del Trapani Fabrizio Castori è amareggiato per la decisione dell’arbitro. “Il Perugia non ha visto il pallone, la mia squadra tatticamente ha fatto molto bene dando seguito alla prestazione di domenica contro il Pescara. Oggi meritavamo noi i tre punti e faccio sinceramente fatica ad accettare il pareggio. In questi pochi giorni ho cercato di trasmettere due o tre concetti e i miei li hanno bene assimilati. Sono molto amareggiato ma qui non si fa vittimismo né si cercano alibi, dobbiamo reagire alle difficoltà. I due rigori contro? Preferisco non commentare. Forse ci poteva stare il primo, in ogni caso ce n’era anche uno netto su Colpani che non è stato concesso e avrebbe cambiato la partita. Se il Perugia non avesse preso quei rigori il gol non lo avrebbe fatto mai, nemmeno se avesse giocato fino a Capodanno. Scusate, ma l’amarezza va sfogata ora, non posso essere contento. Ho visto cose inaccettabili ma chiudo qui questo discorso”.