Rai, ‘Sogno Azzurro, la strada per Wembley’ fa ottimi ascolti

Ottimi ascolti per ‘Sogno Azzurro, la strada per Wembley’, il docu-film trasmesso ieri alle 20.40 su Rai 1 che ha raccontato attraverso immagini inedite come la Nazionale di Roberto Mancini si sia laureata Campione d’Europa. Sono stati 4.133.000 gli spettatori che hanno ripercorso la cavalcata degli Azzurri, dalla partita d'esordio con la Turchia fino alla finale contro l'Inghilterra, un’entusiasmante avventura raccontata dalle voci dei protagonisti. Il docu-film, che ha fatto registrare il 21.2% di share, ha rappresentato il completamento del progetto della Direzione Nuovi Formati della Rai, iniziato un anno fa con l’obiettivo di raccontare l’avvicinamento della Nazionale al Campionato Europeo.