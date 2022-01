Raiola, arriva la smentita: nessun intervento d’urgenza, ma un controllo ordinario

Arriva la smentita sulla vicenda Raiola

Nelle ultime ore Mino Raiola è stato ricoverato al San Raffaele di Milano. Il procuratore sembrava che fosse in grave condizioni e che era in ospedale per un intervento di urgenza, ma in questi minuti è arrivata la smentita. "Mino Raiola è stato sottoposto a controlli medici ordinari che hanno necessitato di anestesia. Si tratta di controlli programmati, non c’è stato nessun intervento d’urgenza", questo il messaggio rilasciato nel profilo Twitter di Raiola.