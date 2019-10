Rakitic, c’è anche l’Atletico Madrid: che sfida a Inter e Juventus…

Non solo l’Italia nel futuro di Ivan Rakitic. Il centrocampista del Barcellona, corteggiatissimo da Inter e Juventus, potrebbe rimanere in Spagna, sponda Madrid.

Secondo Marca, infatti, l’Atletico Madrid si starebbe muovendo per il nazionale croato. Già da tempo i colchoneros erano interessati al giocatore: in passato la squadra di Simeone aveva provato a prenderlo quando vestiva la maglia dello Schalke 04 e del Siviglia. Nelle scorse settimane ci sarebbero già stati contatti tra le società spagnole, esattamente come accaduto con altri club, per capire i margini dell’operazione che, potenzialmente, potrebbe già essere chiusa nella prossima finestra di gennaio. Inter e Juventus sono avvisate, Rakitic apprezza la destinazione e sarebbe pronto a rimanere in Spagna per far felici i tifosi del Wanda Metropolitano …