Rangers, azioni del club in vendita i tifosi

I Rangers tendono una mano ai tifosi: in vendita azioni del club

Interessante iniziativa da parte dei Rangers per coinvolgere i propri tifosi. Il club ha annunciato la vendita di azioni che daranno ai fan la possibilità di aiutare il club, potendo acquistare azioni ordinarie. Esse saranno emesse da Rangers International Football Club plc e forniranno a chi le sottoscriverà gli stessi diretti degli attuali proprietari, come il diritto di partecipare all’Assemblea generale del club scozzese. Per chi vuole aderire, sarà richiesto un investimento minimo di 500 sterline, fino ad un massimo di 100mila.