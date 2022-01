Ranieri verso l’esonero sulla panchina del Watford

Potrebbe essersi conclusa l'avventura del tecnico italiano alla guida del club

Ne è convinto il Daily Mail che oltre a dedicare ampio spazio al manager italiano nella sua versione online, offre il più classico dei titoli nella sua prima pagina: "Ranieri out". Secondo quanto si apprende, dopo sole 14 partite, l'avventura di Ranieri alla guida della società sembra giunta ai titoli di coda. Il club starebbe cercando un successore prima della ripresa del campionato. Il tecnico ex Sampdoria pagherebbe un rendimento davvero negativo con sole due vittorie su 14 partite disputate ma soprattutto 11 k.o. Troppi per la dirigenza che potrebbe sfruttare la pausa da qui alla prossima sfida in programma il 5 febbraio per cambiare cercare una valida soluzione per cambiare guida tecnica.