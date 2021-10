Ranking FIFA, sale l’Italia: la top 10 aggiornata

Gli Azzurri al quarto posto puntano il podio

Ci sono belle notizie per la Nazionale italiana di calcio dopo le recente prestazioni nella fase di qualificazioni al Mondiale in Qatar e al terzo posto ottenuto in Nations League. Infatti, l'ultima finestra di partite internazionali ha cambiato di nuovo il volto della classifica del Ranking FIFA. L'Italia di Roberto Mancini è salita al quarto posto avvicinandosi al podio. Il Belgio resta in testa davanti al Brasile, nonostante la brutta figura rimediata in Nations League. Al terzo posto torna la Francia, vincitrice proprio della competizione, mentre l'Inghilterra perde due posizioni e ora è quinta, scavalcata (di pochissimo) proprio dagli Azzurri. La Spagna, fresca di finale e secondo posto in Nations League è al settimo posto.