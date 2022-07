Raphinha elogia Bielsa: “Senza di lui non sarei arrivato al Barcellona”

“È un allenatore che mi ha aiutato molto dal primo momento in cui sono arrivato al Leeds. Richiede sempre di più, richiede sempre il massimo delle prestazioni. Mi ha aiutato ad arrivare in nazionale e mi ha aiutato ad arrivare al Barça. Se non fosse per i suoi insegnamenti, in gruppo o individualmente, probabilmente non sarei qui", ha aggiunto l'ex Sporting Lisboa. Infine, ha riassunto: "Oltre ad avere uno stile di gioco che è sempre rispettoso della palla, cerca la massima prestazione in allenamento e in partita, è stato una persona importante per me e per la mia carriera, lo porterò sempre con me”.