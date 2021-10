Rashford e il 5-0 subito contro il Liverpool: “Sono imbarazzato. Non sapevo cosa dire”

L'attaccante del Manchester United ha parlato per la prima volta dopo la dura sconfitta di domenica in Premier League contro i Reds

IMBARAZZO - Parole di scuse, ma anche di totale imbarazzo come lui stesso ha ammesso: "Non posso mentire. Non mi sono fatto sentire in questi giorni perché come tifoso dello United non sapevo davvero cosa dire dopo domenica (dopo il k.o. per 5-0 col Liverpool ndr)", ha detto Rashford. "Ero imbarazzato. Sono imbarazzato. I nostri fan sono tutto e non se lo meritavano. Stiamo lavorando duramente per cercare di risolvere questi problemi. Dobbiamo riscattarci".