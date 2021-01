Rastelli: “Milik e Llorente non servono alla Juventus. Nainggolan utile per Di Francesco”

L’ex allenatore del Cagliari Massimo Rastelli ha espresso la propria opinione su alcune squadre di Serie A ai microfoni di Tmw: “Nainggolan al Cagliari porterà esperienza, Di Francesco lo conosce bene e avrà una freccia in più nel suo arco. Napoli? Credo che manchi un attaccante visto che Osimhen è fermo da diverso tempo. Per la Juventus si parla di Llorente e Milik ma credo che nessuno dei due sia in grado di dare qualcosa in più, per adesso sono Morata e Cristiano Ronaldo a tenere in piedi i bianconeri. La Juve ha bisogno di calciatori che riescano ad alzare il livello”.