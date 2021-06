Real Madrid, 10 calciatori hanno posto il veto a Conte

Il tecnico italiano per adesso è senza panchina

Il tecnico Antonio Conte potrebbe rimanere un anno senza allenare. Sfumato il Real Madrid e il Tottenham, per l'ex Inter non ci sono panchine di top club libere adesso. Intanto secondo quanto riporta 'Times', 10 calciatori del Real hanno imposto il veto a Conte. Il presidente Florentino Pérez stava trattando con l'allenatore italiano per un suo approdo nella capitale per sostituire Zinedine Zidane, ma ha interrotto la sua trattativa davanti all'opposizione di 10 giocatori. Pare che lo spogliatoio si sia ribellato e abbia contattato il presidente per avvertirlo che se avesse firmato l'italiano sarebbero stati loro a fare le valigie per lasciare la squadra. Ecco perchè poi Perez ha spostato l'obiettivo contattando Carlo Ancelotti, allenatore noto e gradito allo spogliatoio.