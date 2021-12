Real Madrid, Ancelotti coccola Courtois: “Fa cose straordinarie…”

Il mister Blancos esalta la bravura del suo portiere

Altra vittoria per il Real Madrid che ha conquistato la quinta vittoria di fila in campionato battendo di misura l'Atletico Bilbao. Grande soddisfazione per mister Carlo Ancelotti che al termine della sfida ha voluto parlare della forma dei suoi esaltando, in modo particolare, la prestazione del suo portiere Thibaut Courtois.