Real Madrid, Ancelotti: “Il Barcellona non è una rivale per il campionato”

Le parole dell'allenatore dei blancos

Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa prima della sfida di campionato contro il Cadice . L'allenatore dei blancos ha analizzato la situazioni dei casi Covid, la sfida di Champions contro il PSG e il confronto in Liga col Barcellona .

CASI COVID - "Abbiamo avuto qualche contrattempo ma i positivi stanno bene e la squadra è pronta per giocare. Dobbiamo conviverci, noi e la società in generale. Non abbiamo mai pensato di chiedere il rinvio della partita, sfortunatamente dobbiamo convivere con questo virus che però è meno forte. Bisogna stare attenti ed essere prudenti, la società è molto esigente sui controlli".