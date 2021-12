Real Madrid, Ancelotti: “L’Inter gioca bene. Vogliamo arrivare in finale”

Le parole dell'allenatore del Real Madrid alla vigilia della partita contro l'Inter

L' Inter affronterà domani il Real Madrid nell'ultima turno dei gironi di Champions League. Al Santiago Bernabeu, i blancos e i nerazzurri si giocano il primo posto nel girone. Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa prima del match di domani, analizzando la partita e fissando gli obiettivi del Real: "La partita di domani è importante. Affronteremo una squadra che sta giocando bene, ma vogliamo battere l'Inter e vincere, perché siamo in Champions League e il nostro obiettivo è quello di arrivare fino alla fine, o fino alla finale".

SULL'INTER - "L'Inter gioca bene in entrambe le fasi e sta ottenendo buoni risultati. Dovremo fare lo stesso, sia quando attacchiamo che quando difendiamo: sarà una partita interessante e divertente perché entrambe le squadre sono cresciute. Voglio dimostrare che posso fare un buon lavoro per far vincere la squadra. Non ho qualcosa da dimostrare a qualcuno in particolare, non cerco alcuna rivincita personale".