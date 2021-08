Real Madrid, Ancelotti: “Ronaldo? Mai pensato di ingaggiarlo”

Real Madrid non prenderà Ronaldo: la smentita è del tecnico Ancelotti

Ieri sera s El Chiringuito Tv, Edu Aguirre, grande amico del bianconero, aveva svelato che "da settimane il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti chiama continuamente l’entourage del giocatore". Ma nel pomeriggio l'allenatore emiliano ha chiuso il caso e lo ha fatto attraverso i suoi social network, in particolare sul suo account Twitter. "Cristiano è una leggenda del Real Madrid e ha tutto il mio amore e rispetto. Non ho mai pensato di ingaggiarlo. Guardiamo avanti"." , ha scritto Ancelotti chiudendo la questione una volte per tutte in questa sessione di mercato.