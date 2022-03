Real Madrid, Ancelotti: “Non sono così disastroso come qualcuno pensava”

Le parole dell'allenatore italiano

"Non sarò stato perfetto ma neanche così disastroso come qualcuno tende a pensare. Si può sempre migliorare ma sono soddisfatto del lavoro svolto con lo staff medico. Abbiamo avuto tanti infortunati, come molte altre squadre e l’abbiamo gestita bene. Siamo un po’ dispiaciuti di essere fuori dalla Copa del Rey, ma è stato un momento molto particolare perché Benzema si è infortunato e noi non avevamo i brasiliani , ma la realtà è che abbiamo sei punti di vantaggio nella Liga e siamo ancora in corsa in Champions League. Dobbiamo ribaltare uno svantaggio minimo e sono fiducioso anche perché abbiamo mostrato più volte una certa solidità difensiva. Adesso non servono tantissimi punti come prima per vincere il campionato spagnolo. Evidentemente il divario fra piccole e grandi si è assottigliato. Vedo squadre organizzate, anche tatticamente, sin nei minimi dettagli. La qualità della Liga è molto migliorata".