Real Madrid, Ancelotti si gode Benzema: “Grande capitano, leader, bomber e uomo umile”

Parla il mister dei Blancos

Si è preso le prime pagine spagnole di oggi e non poteva essere altrimenti. Karim Benzema sta trascinando il Real Madrid in Liga e anche nell'ultimo turno contro l'Atletico Bilbao, il bomber francese è stato autore di una doppietta. Due reti che lo stesso allenatore dei Blancos Carlo Ancelotti ha voluto commentare esaltando le abilità del suo calciatore.

"La vittoria significa molto per noi. Quando vinci per un gol, devi resistere fino all'ultimo minuto. Benzema? È un grande attaccante, un grande capitano, un grande giocatore, un grande uomo, molto forte e umile", le parole di Ancelotti sul centravanti. "Questa è una vittoria importante su una squadra impegnativa in uno stadio fantastico. Abbiamo preso tre punti, che incidono gravemente sulla classifica, e ora ci riposeremo e ripristineremo quei giocatori che oggi (ieri ndr) non c'erano", ha concluso il mister dopo la vittoria della squadra nella partita del 21° turno del campionato spagnolo.