Real Madrid, Ancelotti sulla licenza scaduta: “A ottobre avevo già svolto un corso”

Carlo Ancelotti è intervenuto in conferenza stampa prima della partita di Copa del Rey contro Athletic Bilbao, valida per i quarti di finale della competizione.

SFIDA DIFFICILE E BENZEMA - "Sarà una partita molto importante per noi, siamo molto emozionati. Complicata, con un'atmosfera straordinaria. Abbiamo giocato tante volte in questa stagione contro di loro e penso che sarà un partita molto equilibrata. Per vincere al San Mamés dovremo tirarne fuori il meglio. Benzema ha svolto un lavoro individuale. Ha buone sensazioni ma dopo l'allenamento decideremo. Non abbiamo intenzione di rischiare. Se starà bene, giocherà, altrimenti lo farà qualcun altro. Non pensiamo già alla Champions".