Real Madrid, Butragueño: “Sorteggio sorprendente e difficile da comprendere”

Le parole del direttore delle Relazioni Istituzionali del Real Madrid

A parlare della questione ci ha pensato Emil Butragueño, ex calciatore e attuale direttore delle Relazioni Istituzionali del Real: "E’ stato sorprendente, deplorevole e molto difficile da capire. Considerando i milioni di tifosi che aspettavano il sorteggio, così come tutto il mondo dello sport. Affronteremo il PSG con tutto l’entusiasmo, consapevoli di cosa significhi questa competizione per questo club e per i nostri tifosi. Consapevoli anche della difficoltà del rivale e della categoria di giocatori che hanno, ma con la fiducia che la squadra farà due grandi partite. Speriamo di essere nel sorteggio dei quarti di finale".