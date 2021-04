Real Madrid, Carvajal: “Troppe gare e troppi infortuni. Così è difficile”

Il difensore blancos dopo lo 0-0 in campionato

Un pari senza reti per il Real Madrid contro il Betis. La vetta della Liga si allontana e anche Dani Carvajal inizia a rendersi conto che la vittoria del campionato potrebbe essere compromessa. Dopo lo 0-0 delle scorse ore, l'esterno blancos ha parlato a Marca e, seppur non apertamente, ha dato qualche segnale di sfiducia in ottica futura.

"Nell'ultima parte di gara potevamo fare qualcosa di più per vincere, forse siamo stati poco affamati", ha detto Carvajal sulla sfida col Betis. "Sappiamo che questo pareggio ci ferma e ci allontana dalla vetta della classifica. Il calendario è molto impegnativo e il gran numero di infortuni e indisponibili si fa notare. Non solo perché l'allenatore non può contare su tutta la rosa ma perché anche chi gioca non ha il tempo per riposare come dovrebbe".