Real Madrid, caso Marcelo: litigio con Zidane ed esclusione per gara con Granada

Problemi in casa blanca tra tecnico e terzino brasiliano

Per la società è un problema fisico, ma per i media spagnoli si sarebbe trattato di una discussione animata con Zinedine Zidane. Parliamo di Marcelo, terzino brasiliano del Real Madrid, che è stato escluso dalla gara odierna dei blancos contro il Granada. Come riporta AS, infatti, nella lista dei convocati per la sfida sono apparsi solo quattro difensori: Nacho, Militao , Odriozola e Miguel Gutiérrez. La situazione è strana visto che Marcelo si era allenato normalmente con il resto del gruppo poche ore prima dell'invio della lista. E allo cosa è accaduto?