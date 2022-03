Real Madrid, continua il brutto momento di Hazard: nuova operazione al perone

Operazione in vista per l'attaccante belga

L'avventura di Eden Hazard al Real Madrid non è mai decollata. L'attaccante belga fatica ad integrarsi con l'ambiente dei blancos e anche a causa di numerosi infortuni non ha mai potuto esprimersi al meglio. Il futuro del giocatore sembra ormai lontano da Madrid, ma prima dovrà sottoporsi a un'altra operazione chirurgica.

Come riferito sul sito ufficiale del Real Madrid, ci sarà nuovo stop per Eden Hazard, che dovrà restare ai box per ancora un po' di tempo a causa di un'operazione alla quale si sottoporrà per rimuovere la placca presente nel suo perone destro dal marzo del 2020. Il belga dovrebbe tornare disponibile tra circa un mese e mezzo.