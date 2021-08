Real Madrid, dato ultimatum a PSG per Mbappé

Florentino Perez mette in guardia l'attaccante francese

Il Real Madrid farà un ultimo tentativo per convincere l'attaccante del Paris Saint-Germain Kilian Mbappé a trasferirsi nella capitale iberica in questa coda finale di calciomercato.

Secondo Le Parisien, il club madrileno ha dato un ultimatum al PSG sul 22enne francese. Le merengues sono pronti ad ingaggiare il giocatore entro due giorni, altrimenti abbandoneranno la trattativa con i parigini. Il Real ritiene che dopo la partenza di Mbappé per la nazionale francese lunedì, sarà molto difficile per loro completare l'accordo prima della chiusura del mercato.

In precedenza si è saputo che il PSG ha respinto la seconda offerta del Real Madrid per Mbappé per un importo di 170 milioni di euro + 10 milioni sotto forma di bonus. Il club spagnolo non ha intenzione di aumentare l'importo del trasferimento.