Real Madrid, Florentino Perez chiama Ancelotti

Sarebbe un ritorno clamoroso del tecnico della decima Champions

Il Real Madrid, è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l'addio di Zinedine Zidane. Il presidente Florentino Perez sta facendo alcune valutazioni e verifica le candidature dei possibili successori del francese. C'è Pochettino che ha detto di non voler continuare al Psg, poi ci sono anche l'ex calciatore Raul e Antonio Conte che ha rescisso il contratto con l'Inter. Ma stasera è spuntato un quarto allenatore. Secondo Cadena SER, uno dei candidati per il posto vacante delle merengues è l'allenatore dell'Everton Carlo Ancelotti. Il tecnico italiano ha già allenato il Real Madrid dal 2013 al 2015, e sotto la sua guida il club capitolino ha vinto la Champions League, il Campionato del mondo per club, la Coppa di Spagna e la Supercoppa nazionale. Il contratto di Ancelotti con l'Everton è fino al 30 giugno 2024.