Real Madrid, i tifosi omaggiano Benzema: “Karim Pallone d’Oro”

I tifosi blancos hanno riservato un coro per l'attaccante francese

Nella vittoria per 1-0 di ieri del Real Madrid sull'Athletic Bilbao è andato a segno il solito Karim Benzema. Inizio di stagione straordinario per il francese che ha messo a segno 17 reti e 8 assist tra campionato e Champions League. Come riferisce El Chiringuito TV, nella sfida di ieri al Bernabeu, i tifosi blancos hanno omaggiato l'attaccante con un coro "Karim Pallone d'Oro", subito dopo il gol messo a segno, a dimostrazione del grande legame con i fan del Real.