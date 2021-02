Real Madrid, Kroos: “Sarà dura contro l’Atalanta che gioca bene ma per noi è come una finale”

Il centrocampista del Real Madrid Toni Kroos è intervenuto in conferenza stampa prima della gara di domani contro l’Atalanta. Il tedesco ha presentato il match di Champions League contro la Dea ma ha svicolato sulle voci di mercato. “Domani dobbiamo fare quello che abbiamo sempre fatto ultimamente. Purtroppo mancano parecchi giocatori. Chi è qua deve dare il massimo, così possiamo fare il nostro meglio. Cerchiamo sempre di controllare il match e di fare possesso palla, domani affronteremo una squadra che gioca diversamente, non sarà facile adattarci. Domani comunque ci aspetta una sfida complicata, ma lo sapevamo”.

MERCATO – A chi gli chiede di Haaland o Mbappé futuri rinforzi del Real Madrid come dice radiomercato, il tedesco replica così: “Sono entrambi giocatori fantastici, il problema è che domani non ci saranno. Dobbiamo sfruttare le nostre forze, cercheremo di vincere con chi giocherà. Il mercato? Meglio fare la domanda al presidente”. Le squadre spagnole hanno vinto tanto ed è normale che non è sempre possibile farlo visto che ci sono anche altre squadre ma non si può dire che gli spagnoli siano peggio degli inglesi e dei tedeschi. Ogni anno tutti lottano per vincere e in generale il livello in Spagna è buono”.

ATALANTA – “Tornando alla partita di Bergamo per noi è una finale. La Champions League inizia adesso. Sappiamo che è una partita difficile visto che l’Atalanta è una grande rivale e sanno giocare bene. Dobbiamo controllare il loro gioco con la palla. E possiamo fare qualcosa in attacco, ma dobbiamo difendere bene. Affrontiamo una squadra che gioca in modo diverso e dobbiamo adattarci al gioco, ma cercando sempre di fare il nostro gioco. Ma loro sono ottavi lontano da casa, sarà difficile. Proviamo a fare il nostro gioco “.