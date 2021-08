Real Madrid, Kroos: “Tra Messi e Ronaldo so chi è il migliore e perchè”

Il centrocampista del Real Madrid non ha dubbi

Il centrocampista del Real Madrid Toni Kroos ha risposto alla domanda su chi è più forte tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. “Sotto questo aspetto ho pochi dubbi. E' Ronaldo, lo conosco bene per aver giocato con lui. Certo, sono di parte perché ha dato un contributo decisivo alle nostre vittorie e ai nostri titoli al Real Madrid. È stato emozionante giocare con Cristiano. Non eravamo solo compagni di squadra, ma anche vicini di casa. Ha vissuto accanto a me. È stato davvero impressionante vedere che perfezionista è. Ecco perché non posso definire Messi il migliore della storia ", spiega Kroos.