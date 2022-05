Real Madrid, maxi schermi al Bernabeu per la finale di Champions col Liverpool

L'iniziativa del club spagnolo

L'appuntamento con la storia per il Real Madrid è fissato per il 28 maggio. I Blancos scenderanno in campo a Parigi contro il Liverpool, per la finale di Champions League. Il club vuole conquistare la sua 14^ volta la massima competizione europea, ma non sarà facile perché avrà di fronte una delle formazioni più forti e in forma del mondo. La società, in occasione dell'evento, ha organizzato un'iniziativa per unire ulteriormente il popolo dei Blancos: i tifosi potranno acquistare il biglietto per entrare al Bernabeu e guardare la partita dagli 8 maxi schermi che verranno installati all'interno dello stadio.