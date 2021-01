Il difensore spagnolo del Real Madrid Nacho Fernandez è risultato positivo al Covid-19, a comunicarlo è stato lo stesso club madrileno. Il club madrileno non ha voluto dare molte notizie specifiche ma si è limitato a comunicare la notizia che in qualche modo complica i piani di mister Zinedine Zidane per i prossimi impegni.

“Il Real Madrid CF comunica che il giocatore Nacho Fernández è risultato positivo al test COVID-19”