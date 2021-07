Real Madrid, Varane vuole rinnovare ma rischia di fare come Ramos

Molto chiacchierata è la posizione di Varane al Real Madrid, tra chi punta sulla sua cessione e chi sulla sua permanenza.

CONTRATTO - Varane ha il contratto in scadenza nel Giugno del 2022 e potrebbe decidere anche di lasciare il Real Madrid, tra un anno a parametro zero, esattamente come ha fatto l'ex compagno di squadra Sergio Ramos. La volontà del Real Madrid è chiara, si vuole almeno incassare circa 60 milioni dalla sua eventuale cessione. Il presidente del Real Madrid Florentino Perez nei giorni scorsi è stato abbastanza chiaro: "Varane è un gentiluomo e se vuole andare o se vuole restare lo dirà".