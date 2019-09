Real Madrid, Zidane difende Hazard: “A me, quando arrivai in Italia, ci vollero tre mesi di tempo per ambientarmi…”

Insieme ad Eden Hazard, alla vigilia del match di Champions League con il Brugge, in casa Real Madrid, ha parlato anche il tecnico Zinedine Zidane. Queste le sue parole raccolte da AS.

CHAMPIONS – “Non siamo partiti bene in Champions, ma sappiamo cosa vogliamo”.

PRESTAZIONE – “Dobbiamo mostrare la nostra forza, sia quando abbiamo la palla tra i piedi sia quando non ce l’abbiamo. Dobbiamo creare occasioni da rete: con la qualità che abbiamo, dobbiamo mordere di più in attacco”.

HAZARD – “Non ho intenzione di dare consigli ad Eden. E’ un giocatore importante e noi da lui vogliamo di più, ma deve stare tranquillo. Non sono preoccupato: so che ci riuscirà perché ha grandi qualità. A me, quando arrivai in Italia, ci vollero tre mesi di tempo per adattarmi…”.

SERGIO RAMOS – “E’ il nostro leader e il nostro capitano. Occasionalmente avrà bisogno di riposo, ma non ora”.

CRISTIANO RONALDO – “Sappiamo cosa ha fatto qui, ma noi dobbiamo continuare a vincere anche senza di lui, perché questo è il nostro DNA”.

PARIGI – “La sconfitta di Parigi ci ha fatto molto male. Ora ci restano due partite prima degli impegni della nazionali e dobbiamo vincerle entrambe”.