Real Madrid, Zidane: “Domani un’altra finale, ma non è la mia stagione più difficile qui”

La buona prestazione contro l’Inter è stata immediatamente portata via dall’ennesimo ko in Liga contro l’Alaves. Per rialzare la soglia di concentrazione, Zidane torna a parlare di finale in vista della gara di domani contro lo Shakhtar: “Ho visto la mia squadra con tanta voglia di fare bene domani – spiega l’allenatore del Real Madrid – , ci aspetta un’altra finale, quella con lo Shakhtar sarà la gara più importante della fase a gironi”. Zidane però non è d’accordo quando sente parlare di peggior stagione alla guida del Real: “No, forse è più dura perché adesso non troviamo la continuità, ma a Madrid ci sono sempre stati momenti di difficoltà. Li ho vissuti anche da giocatore e alla fine li abbiamo sempre superati”.

Infine Zizou analizza i rendimenti di Hazard e Asensio: “La situazione di Eden è complicata, prima non si infortunava mai e ora è fuori da un bel po’. Non è bello né per noi né per lui, dobbiamo resistere, anche perché abbiamo tanti altri giocatori. Dovete smetterla di parlare di Asensio, Marco deve solo giocare e recuperare la fiducia. È stato per un anno infortunato”.