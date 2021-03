Real Madrid, Zidane: “Ho grande affetto per Ronaldo che qui ha fatto tanto”

Si parla tanto in queste ore di un possibile ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid. L’asso portoghese in tre anni alla Juventus non ha vinto nessuna Champions League e adesso Torino ipotizzano che la sua avventura sia arrivata al capolinea anche perchè i conti del club degli Agnelli sono in rosso. Da Madrid non giungono segnali netti ma qualcosa pare si muova. Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane in conferenza stampa oggi ha parlato del prossimo impegno di campionato contro l’Elche ma anche di Cristiano Ronaldo che ha avuto per diversi anni alla sua gestione. “Tutti sappiamo cosa ha fatto Cristiano per il Real Madrid, l’affetto che tutti abbiamo per lui. Ma adesso è un giocatore della Juve e lo sta facendo molto bene. ecco. Non posso dirti niente, si dicono tante cose ma devi rispettare queste cose “. Zidane non ha voluto dire nulla sull’Atalanta che ritroverà in Champions League per il match di ritorno degli ottavi di finale (and. 0-1).

Il 36enne portoghese è passato dal Real Madrid alla Juventus nell’estate del 2018 per 117 milioni di euro. Il contratto di CR7 con la “Vecchia signora” scade nel 2022