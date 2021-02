Real Madrid, Zidane: “Se devo essere cambiato voglio che mi venga detto in faccia”

Zinedine Zidane si sfoga in conferenza stampa, l’allenatore del Real Madrid sembra iniziare a non digerire più le voci sul suo futuro: “Abbiamo vinto solo pochi mesi fa l’ultimo campionato, non sono passati degli anni. Io e i miei calciatori non molliamo, ma meritiamo rispetto. Se proprio devo essere cambiato voglio che mi venga detto in faccia – dichiara Zidane – , non alle spalle. Quando le cose vanno male mi vengono poste sempre le stesse domande, so di essere il primo responsabile ma leggo sempre delle esagerazioni”.