Real Madrid, Zidane: “Speriamo di risolvere la questione rinnovi. Futuro? Non so quanto resterò…”

L’allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha parlato del tema rinnovi in casa madrilena: “Sergio Ramos e Modric e Lucas Vazquez? Speriamo di risolvere la questione nel più breve tempo possibile, è nell’interesse di tutti quanti. Atletico favorito in campionato? Chi è primo ha sempre un certo vantaggio, ma vedo un campionato molto aperto ed è una cosa bella. Essere l’allenatore del Real Madrid è un grande privilegio, ma non so per quanto resterò ancora. Un mio desiderio per il 2021 è quello di non avere calciatori infortunati e vincere qualcosa, ma per quello bisognerà aspettare la fine della stagione” – conclude Zidane in conferenza – .