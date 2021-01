Redknapp: “Lampard aveva bisogno di tempo. Solskjaer era spacciato e ora è cambiato tutto”

L’ex allenatore del Tottenham Harry Redknapp ha commentato l’esonero di Frank Lampard, silurato dal Chelsea: “Pensavo che gli avrebbero concesso un altro po’ di tempo – svela il tecnico – , visto il buon risultato ottenuto contro il Luton in FA Cup. Pensavo che Solskjaer avrebbe avuto le ore contate, ma il Manchester United gli ha dato tempo e improvvisamente è cambiato tutto. Tutti gli allenatori attraversano dei momenti negativi. Jurgen Klopp ne sta attraversando uno al Liverpool così come Mikel Arteta all’Arsenal. Non basta perdere 5 partite per diventare un cattivo allenatore, è sempre meglio avere fiducia nelle persone piuttosto che agire d’istinto”.