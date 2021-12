Reggina, Denis: “Ritiro? Ogni tanto ci penso. Fisicamente sto ancora bene”

Le parole dell'attaccante argentino su un suo possibile ritiro dal calcio giocato

German Denis, ex attaccante di Cesena, Napoli, Udinese e Atalanta, è attualmente in forza alla Reggina. In questa prima parte di stagione l'attaccante ha collezionato solo 4 presenze in Serie B. El Tanque ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta del Sud, parlando di un suo possibile ritiro e dell'attuale situazione della squadra calabrese: