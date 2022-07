Reggina, c’è un nome nuovo per la panchina: accordo vicino

Accordo in chiusura tra il club e il tecnico

Situazione rovente in casa Reggina : con l'addio a Roberto Stellone , con un acceso botta e risposta tra club ed allenatore, la firma sul contratto tra il tecnico e gli amaranto sembrava una formalità, ma tutto è saltato per sostanziali divergenze di natura tecnica sulla costruzione della squadra. Un fulmine a ciel sereno, che ha fatto ripartire il casting dei calabresi. Sul taccuino del d.s. Taibi , alla ricerca di una nuova guida, c’erano le ipotesi Serse Cosmi , un possibile ritorno di Aglietti o, sullo sfondo l’idea di convincere D’Angelo , che però dovrebbe liberarsi dal Pisa .

Nelle ultime ore però il club calabrese sembra aver trovato il profilo ideale per la panchina: si tratta di Filippo Inzaghi, ex allenatore del Brescia e libero dopo la risoluzione coi lombardi. La fumata bianca dovrebbe arrivare entro stasera con le parti che si incontreranno per chiudere l'accordo.