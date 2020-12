Lazio, Reina: “Serve più cattiveria altrimenti le partite non si vincono. Con il Napoli sarà una finale”

Il portiere della Lazio, Pepe Reina, ha commentato ai microfoni di Dazn il pareggio ottenuto contro il Benevento: “La partita dovevamo chiuderla prima, serve più cattiveria altrimenti le gare non si vincono. Alla fine abbiamo anche rischiato di perderla perchè ci siamo sbilanciati troppo. A qualsiasi squadra darebbe fastidio prendere gol a fine primo tempo, però abbiamo avuto tutta la ripresa per recuperare. Adesso ci lecchiamo le ferite e ci prepariamo alla gara di domenica contro il Napoli che sarà una finale. Poche reti inviolate? Siamo una squadra offensiva e difendiamo alti, ma possiamo sicuramente fare meglio di così. La sfida con il Bayern? Mancano due mesi, è presto per pensarci. Dobbiamo tornare alla vittoria in campionato altrimenti rischiamo di staccarci troppo dal treno di testa”.