Renato Sanches virale per… un dito di troppo ai tifosi del Marsiglia

Il centrocampista del Lille e il gestaccio ai fan rivali

DITO - Evidentemente arrabbiato per come si stava concludendo la partita, Renato Sanches del Lille, al momento di essere sostituito a pochi minuti dal triplice fischio, ha reagito alle provocazioni dei tifosi rivali. Una volta di ritorno in panchina, il centrocampista portoghese è stato preso di mira dai fan del Marsiglia ai quali ha risposto con... il dito medio. Ebbene sì. Troppa l'amarezza per una gara che sembrava essersi messa bene per i suoi con la rete del vantaggio nel primo quarto d'ora del match. Infatti, dalla mezz'ora del primo tempo, complice l'espulsione del compagno di squadra Benjamin André, tutto si è completamente ribaltato. Il Marsiglia, con l'uomo in più, è riuscito a controllare meglio la sfida e nella ripresa a trovare con Under il pareggio.