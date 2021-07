Retroscena Francia: battibecco Varane, Pavard e Pogba prima di k.o. con Svizzera

Tensioni in campo avrebbero portato al 3-3 dei tempi regolamentari e la successiva uscita ai rigori

RICOSTRUZIONE - Il media transalpino spiega come sia nata grande tensione in campo tra Paul Pogba, Benjamin Pavard e Raphael Varane. Pavard si sarebbe rivolto a Varane durante la partita e ha espresso preoccupazione per il fatto che Pogba non stesse difendendo bene. Dopo che Varane ha riportato tale lamentela al Polpo, l'ex Juventus si sarebbe infuriato andando vicino a Pavard e scambiano due parole non certo in toni leggeri. Questo avrebbe alimentato tensione e avrebbe portato all'esito, ormai, ben noto. Le Parisien spiega anche come Pogba si sia poi scusato dopo il match con Pavard, evidentemente per i toni troppo accesi.