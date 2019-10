Reyes, il figlio debutta e segna con il Real Madrid: rete dedicata al padre

Un tragico incidente stradale ha posto fine lo scorso 1 giugno alla vita di José Antonio Reyes, ex centrocampista, tra le altre, di Siviglia, Arsenal, Real ed Atletico, oltre che della nazionale spagnola. Adesso, a distanza di quattro mesi da quel fatale evento, il figlio di undici anni ha debuttato con la maglia del Real Madrid nella categoria Infantil B. Il giovanissimo, come riporta il Mundo Deportivo, ha anche realizzato una rete nella gara vinta lo scorso weekend per 5-2 contro la Carrascal Union, festeggiata alzando le mani al cielo in ricordo del padre.

Il ragazzo è stato tesserato con i madrileni lo scorso giugno, dopo la scomparsa del padre.