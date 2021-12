Richarlison, 1 gol (da record) e… 2 annullati: sui social arriva “l’hat trick”

Il brasiliano segna tre gol ma solo uno viene convalidato: sui social la prende con filosofia...

Redazione ITASportPress

C'è lo zampino di Richarlison nel successo dell'Everton contro l'Arsenal nell'ultima gara di Premier League. L'attaccante brasiliano ha trascinato la formazione di Benitez alla vittoria. Ci ha provato in ogni modo il classe 1997 a mettere il suo nome nel tabellino e dopo due reti annullate per via del VAR, ecco finalmente il gol regolare. All'80esimo è arrivata la marcatura tanto attesa che ha portato sull'1-1 il risultato e che ha poi permesso alla squadra di credere anche nel trionfo, giunto allo scadere del match col gol di Gray.

Ma tornando a Richarlison ecco che sui social è arrivata la festa per la rete. Anzi, per le reti, anche quelle non convalidate. Ebbene sì, perché il brasiliano ha scelto di farsi fotografare col pallone, evidentemente portato a casa come simbolo di questa pazza partita, con tanto di scritta "Hat trick" con le emoticon che fanno capire il suo stato d'animo dopo tre gol effettivamente realizzati, di cui appunto due annullati.

RECORD - Richarlison può però essere comunque felice di questa sua prestazione. Infatti, oltre alla vittoria, come affermato da Opta, il giocatore è salito sul podio dei migliori marcatori brasiliani in Premier League. Con 41 reti, come Coutinho, il classe 1997 si mette alle spalle di Firmino (70) e Gabriel Jesus (52). Insomma, un gol tutto sommato da "non buttar via"...