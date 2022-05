Richarlison, gol ed esultanza pericolosa con fumogeno: rischia la squalifica

L'attaccante rischia di essere squalificato dalla FA

Richarlison protagonista nel bene e nel male col suo Everton . In Inghilterra non si parla che dell'attaccante brasiliano, della sua rete ma anche della sua esultanza pazza con tanto di fumogeno raccolto dal campo e rispedito al mittente.

Da quanto si apprende dai principali tabloid inglesi, che parlano del fattaccio anche nelle loro prime pagine odierne, pare che la FA sia pronta ad aprire un'indagine su Richarlison. Tra "Flareytales can happen" e "Flareway to Heaven", i giornali britannici si sono davvero divertiti a "giocare" sull'accaduto. Da capire cosa accadrà prossimamente nei confronti del calciatore che, evidentemente preso dall'euforia del momento, non ha pensato a cosa stesse per combinare...