Richarlison: “Messi il migliore al mondo. Dopo la finale della Copa America ho pianto”

Le parole del giocatore brasiliano

Richarlison ha rilasciato una lunga intervista a ESPN, in cui ha toccato vari temi: l'ammirazione per Messi , la delusione dopo la finale di Copa America e la previsione per il Mondiale del Brasile . Ecco le parole del giocatore dell' Everton :

"Messi è il miglior giocatore del mondo, è di un altro pianeta. Mi piacerebbe giocare al suo fianco. Quando abbiamo perso la finale di Copa America ho pianto molto, è stata una grande delusione ma ho pensato anche che Messi meritasse un titolo con la sua Nazionale. Dopo aver perso la finale mi sono chiuso in camera e non volevo uscire; due giorni dopo sono partito per il Giappone per l'Olimpiade, non potevo permettermi di continuare a essere triste. Il Brasile è uno dei favoriti per vincere la Coppa del Mondo. Non siamo mai stati eliminati al primo turno e abbiamo vinto cinque volte".